Stiri pe aceeasi tema

- Pana in prezent, afacerile lui Elon Musk cu vehicule electrice au fost reciproc avantajoase, iar relația sa cu Beijingul a fost confortabila. Dar Partidul Comunist Chinez ar putea avea alte planuri. Cand ambasadorul Chinei in Statele Unite, Qin Gang, a vizitat fabrica Tesla din Fremont, California,…

- Averea neta a lui Elon Musk a scazut marti, 8 noiembrie, sub 200 miliarde de dolari, dupa ce investitorii au vandut masiv actiuni Tesla, din cauza temerilor ca directorul general si principalul actionar al celui mai valoros producator de automobile electrice este mai preocupat de reteaua de socializare…

- Achiziționarea Twitter de catre Elon Musk a adus vant proaspat proaspat in panzele criptomonedei dogecoin. Prețul dogecoin s-a dublat dupa ce magnatul Tesla a finalizat tranzacția de 44 de miliarde de dolari pentru achiziția Twitter. Musk, rampa de lansare pentru dogecoin Moneda virtuala se tranzacționa…

- Tesla a inchis ceea ce fusese showroom-ul sau emblematic din China, in timp ce compania iși ajusteaza strategia de vanzari și servicii pe cea de-a doua piața a sa pentru mașinile electrice. Tesla a inchis showroom-ul din Parkview Green din Beijing, un centru comercial de lux din centrul orașului,…

- Continue reading Halloween-ul miliardarilor in Transilvania? Presa centrala: Cofondatorul PayPal, Elon Musk (Tesla) și vedete de Hollywood ar fi inchiriat castelul Bran pentru o petrecere at Info real.

- Elon Musk a anuntat infiintarea unui asa-numit consiliu de moderare, compus din persoane cu puncte de vedere foarte diverse, care va fi consultat cu privire la deciziile majore, precum blocarea si deblocarea conturilor care au incalcat regulile de pana acum ale platformei. Noul proprietar al Twitter…

- Tesla a redus prețurile de pornire pentru automobilele sale Model 3 și Model Y cu pana la 9% in China, inversand o tendința de creștere in intreaga industrie, pe fondul semnelor de slabire a cererii pe cea mai mare piața auto din lume. Reducerile de preț sunt primele operate de Tesla in China in 2022…

- Tesla a prezenta a prezentat vineri, in cadrul unui eveniment intitulat „AI Day” („Ziua Inteligenței Artificiale” – n.r.), un prototip al robotului sau umanoid ”Optimus”, a carui producție ar putea demara anul viitor. Elon Musk spune ca le va vinde cu mai putin de 20.000 de dolari, respectiv mai putin…