Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de vehicule electrice Tesla Inc cauta sa se extinda in Europa, intrand pe segmentul non-premium (de masa), cu un model compact, a anuntat marti directorul general Elon Musk, transmite Reuters. „Este posibil ca in Europa sa fie oportun sa facem un model compact, presupun, poate un hatchback…

- ”Posibil, pentru Europa, cred ca ar fi justificat un automobil compact, poate un hatchback sau ceva de genul acesta”, a afirmat Musk la o conferinta europeana online referitoare la baterii, gazduita de guvernul german. Musk a adaugat: ”In Statele Unite masinile tind sa fie mai mari din motive de gusturi…

- Oficialii germani au fost de acord cu un pachet de sprijin de doua miliarde de euro pentru a-i ajuta pe producatorii auto si industria auto sa treaca de la motoarele cu combustie la cele pentru masinile electrice si la conducerea autonoma, potrivit unui document al Ministerului Economiei consultat luni…

- Tesla da lovitura in Europa. Gigntul american cumpara compania germana ATW Automation, specializata in asamblarea de baterii Tesla a convenit preluarea companiei germane ATW Automation, specializata in asamblarea de module si pachete de baterii, a declarat o sursa apropiata tranzactiei, citata de Reuters.…

- Elon Musk a dat lovitura in plina pandemie. Vanzarile Tesla au depasit estimarile in trimestrul trei din 2020 Livrarile Tesla in trimestrul trei din 2020 au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, datorita cererii mai ridicate pentru sedanul Model 3, si a redresarii cererii pe plan global…

- ATW, o filiala a grupului canadian ATS Automation Tooling Systems, era in pragul lichidarii din cauza scaderii comenzilor, a relatat presa germana in septembrie. Pe 25 septembrie, ATS a anuntat ca anumite active ale uneia din diviziile sale din Germania vor fi vandute, iar angajatii transferati la…

- Producatorul de automobile electrice Tesla a anunțat marți cel mai mare program de vanzari de noi acțiuni de cind compania a devenit publica, care incearca sa speculeze interesul crescut al Wall Street-ului pentru companie și sa obțina pana la 5 miliarde de dolari, relateaza Reuters, anunța MEDIAFAX.Vanzarea…

- Tesla Model 3 a devenit, cel mai probabil, una dintre cele mai dorite masini electrice. Cu o autonomie promisa de peste 500 de kilometri, autoturismul are un pret de pornire de 35.000 de dolari. Compania detinuta Elon Musk vrea sa lanseze pe piata un model mai accesibil. Publicatia Autocar.co.uk scrie…