Tesla Inc. a lansat, miercuri, doua modele de mașini electrice (EV) in Thailanda, marcand prima sa incursiune in centrul auto regional care a fost mult timp dominat de producatorii japonezi. Lansarea celor doua EV-uri cu prețuri cuprinse intre 1,7 milioane de baht și 2,5 milioane de baht (48.447 și 71.205 dolari) are loc in contextul […]