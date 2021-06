Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Tesla și SpaceX Elon Musk a postat o fotografie cu ocazia Zilei Copilului pe care scrie ca nu se gândea ca o sa fie ostracizat ca adult din cauza pasiunilor sale.„Am gasit poza aceasta cu mine când eram copil”, a scris Musk, distribuind o mema în care apare…

- Furtul a avut loc in cadrul unei escrocherii in care escrocii pozeaza in celebritati sau personalitati cunoscute in lumea criptomonedelor. Acestia promit sa ”multiplice” criptomonedele trimise de investitori, dar in schimb si le insusesc. Escrocheriile cu criptomonede s-au inmultit incepand din octombrie…

- Bitcoin a scazut luni la minimul pe trei luni intr-o sesiune volatila, cu investitori vanzand și cumparand moneda digitala dupa ce șeful Tesla, Elon Musk, a scris pe Twitter despre deținerile bitcoin ale producatorului auto, scrie Reuters. Bitcoin a scazut la 42.185 dolari, cel mai scazut…

- Miliardarul sud-african Elon Musk și-a întrebat marți cei 54 de milioane de urmaritori de pe Twitter daca își doresc ca Tesla sa accepte plați cu dogecoin, criptomoneda creata în gluma în 2013 și fara nicio aplicabilitate în lumea reala, relateaza Reuters și Financial Post.„Vreți…

- Dupa ce doi barbati au murit în accidentul unei masini Tesla despre care politia spune ca nu era condusa de nimeni, Elon Musk, a declarat ca vehiculul nu avea activat sistemul de pilot automat, conform primelor informatii, relateaza BBC și Agerpres.„Înregistrarile de date recuperate…

- Tesla i-a acordat CEO-ului Elon Musk titlul oficial de „Tehno-rege al Tesla” într-un nou document oficial depus luni, relateaza CNBC.Musk își va pastra și poziția de CEO (Chief Executive Officer), potrivit aceluiași document. Zach Kirkhorn, ofițerul financiar șef (Chief…

- Elon Musk a fost dat in judecata de un investitor Tesla pe motiv ca a incalcat un acord din 2018, cu Comisia americana pentru bursa si valori imobiliare (SEC), din cauza felului in care posteaza pe Twitter. Reclamantul acuza ca postarile fondatorului Tesla au dus la pierderi de miliarde de dolari pentru…