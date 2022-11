Stiri pe aceeasi tema

- O localnica in varsta de 56 de ani, Tatiana Mudrenko, care a intrat in conflict cu ofițerii de poliție pro-ruși, a fost executata public in orașul Skadovsk, care se afla in partea anexata a regiunii Herson. Financial Times a relatat acest lucru, citand marturii ale martorilor oculari și pe sora victimei,…

- Locuitorii din Skadovsk, un port la Marea Neagra cu aproximativ 15.000 de locuitori, au declarat pentru Financial Times ca oamenii sunt arestați și li se confisca bunurile pentru ca au vorbit impotriva ocupanților ruși. Mai mult, o femeie de 56 de ani, care i-a sfidat in repetate randuri și și-a exprimat…

- Evacuarea populației și indepartarea ramașițelor lui Potemkin din Herson preced intențiile Rusiei de a accelera retragerea din zona, potrivit evaluarii de sambata dimineața a Ministerului britanic al Apararii . Guvernatorul numit de Rusia in regiunea Herson, Volodimir Saldo, a declarat la 27 octombrie…

- Uniunea Europeana a adoptat un nou pachet de sanctiuni economice si individuale impotriva Rusiei, ca urmare a anexarii ilegale a regiunilor ucrainene Donetk, Lugansk, Zaporojie si Herson, indica un comunicat postat joi pe website-ului Consiliului UE. Pachetul de sanctiuni, al 8-lea adoptat de blocul…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat anexarea regiunilor ucrainene Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, vineri, intr-o ceremonie desfașurata la Kremlin, și susține ca aceasta este „voința a milioane de cetațeni”. La finalul ceremoniei de anexare, in aplauzele unei sali pline, ridicata in picioare,…

- „Kremlinul a decis sa anexeze imediat teritoriile ucrainene”, arata jurnalistii publicatiei independente Meduza. Cu toate ca inițial amanase pe termen nedefinit organizarea acestor referendumuri de aderare, dupa ofensiva ucraineana, au fost deja stabilite alegeri pentru perioada 23-27 septembrie. Autoritatile…

- Luni, 12 septembrie, Ucraina a anuntat noi succese militare, spunand ca a ajuns la frontiera cu Rusia si ca a eliberat intr-o luna echivalentul unui teritoriu care are de sapte ori suprafata Kievului de sub controlul rușilor, care a raspuns bombardand unele zone recucerite de fortele armate ucrainene,…

- Rusia inca este derutata dupa lovitura primita la Harkov și probabil ezita unde sau daca sa trimita forțe de rezerva. In ultimele 24 de ore, atenția s-a mutat pe Frontul de Sud, unde ucrainenii susțin ca au capturat cateva puncte cheie pentru eliberarea Herson, informeaza Biziday.ro. Potrivit ISW,…