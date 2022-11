Stiri pe aceeasi tema

- Probabil ați auzit de un scandal american cu o firma care tranzacționa criptomonede, aflata in legatura cu Ucraina și cu Partidul Democrat… Știți ce sunt criptomonedele? Mult a lume nu știe și va asigur ca nu a pierdut nimic. In ciuda tam-tam-ului bine organizat (pana și tatal meu a aflat de ele și…

- Știți cum se spune: victoriile aduc victorii. E valabil și pentru tenismenul ACS Moldosport Mihail Ganea, care a caștigat doua turnee Under 12 luna trecuta. Mai intai, elevul lui Ovidiu Ciulina și-a adjudecat Cupa Green Field Biosfarm de la Barlad, acolo unde a dispus in finala de componentul lotului…

- Știți ce este endometrioza? Raspunsul il puteți afla joi, 24 noiembrie, la doua evenimente organizate de Asociația „Eu și Endometrioza”, in colaborare cu Primaria Municipiului Onești și cu Biblioteca Municipala „Radu Rosetti”, in Aula bibliotecii. De la ora 13,00, va avea loc lansarea carții „ENDOMETRIOZA…

- Inceputul lunii noiembrie a adus fiorul racoros al toamnei, dar și debutul celei de a 8-a ediții a Conferinței Model United Nations, BacauMUN, organizata in totalitate de elevii Colegiului Național „Gheorghe Vranceanu”. Aflandu-se printre primele simulari academice pe modelul Națiunilor Unite din țara,…

- Va gandiți sa cumparați un laptop HP? Firma californiana HP ofera mai multe game in portofoliul sau de laptopuri, pentru a raspunde nevoilor tuturor tipurilor de utilizatori. Putem distinge pana la patru tipuri de notebook-uri HP aflate in prezent pe piața. Laptopuri gaming Deși este un brand puternic…

- In acest sfarsit de saptamana jandarmii din cadrul Postului Montan Slanic Moldova vor desfasura activitati specifice de prevenire . Activitatea jandarmilor va consta in informarea turistilor cu privire la principalele aspecte de interes referitoare la prevenirea si combaterea faptelor antisociale, modul…

- Am spus de mai multe ori ca tot ceea ce face Rusia in Ucraina a fost facut, mai intai, de așa-zișii „baieți buni”. Putin nu face decat sa repete scenariile occidentale care au dus la destramarea Iugoslaviei, de exemplu. Iar ipocrizia și dublul discurs lovesc din nou: in vreme ce incurajarea statelor…

- In zilele de 21 septembrie, 28 septembrie, 12 octombrie și 26 octombrie 2022 in intervalele orare 08:00 – 12:00 și 14:00 – 18:00, se vor desfașura anchetele de circulație Origine — Destinație conform cu Instrucțiunile tehnice privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație Origine – Destinație.…