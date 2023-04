Regia de termoficare Termoenergetica a anunțat oprirea caldurii in București. Procedurile pentru incetarea furnizarii de caldura vor fi incepute marți, 18 aprilie a.c. Conform prognozei meteo, vor mai fi nopți cu temperaturi sub 10 grade. Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB), controlata de Primaria lui Nicușor Dan, anunta, incheierea sezonului de incalzire 2022 – 2023, avand in vedere indeplinirea condițiilor legale prevazute de articolului nr. 117 din Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei termice, modificat prin H.G. 337/2018, care precizeaza ca „oprirea incalzirii…