- Instalația de pompare pentru alimentarea Cazanului de abur nr.2 al Centralei Electrice cu Termoficare, Sursa-1, din cadrul Termoelectrica S.A. urmeaza a fi reutilata cu echipament performant, de ultima generație. A intrat in vigoare contractul pentru ”Instalarea unei noi pompe de alimentare și motor…

- Startul campaniei de primavara de plantari de arbori, pentru completarea și marirea spațiilor verzi din municipiul reședința de județ, a fost dat joi dimineața de conducerea Primariei Suceava, printr-o acțiune demarata de-a lungul bulevardului principal, incepand de la baza cartierului Obcini ...

- Vasile Avram, fostul președinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, a incheiat colaborarea cu CS Tunari. In aceasta iarna ocupase funcția de consultant pe probleme de management și administrative. Ilfovenii de la CS Tunari sunt bine ancorați in lupta pentru promovarea in eșalonul secund și au mutat in…

- Incepand cu aceasta saptamana, fermierii bacauani au termen pana pe 15 mai, pentru a depune cererile unice pentru subvenții, fara penalizari. Demersul poate fi facut atat de agricultorii care cultiva sau dețin terenuri agricole, cat și de cei care cresc animale in fermele zootehnice. Se va depune o…

- Iarna s-ar putea incheia cu alte scumpiri. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica va decide in ședința de maine daca va majora tariful pentru energia termica livrata de Termoelectrica. Proiectul respectiv este al șaptelea pe ordinea de zi.

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, au dat start astazi "Saptamanii Protectiei Civile".Potrivit ISU Delta Tulcea, timp de o saptamana specialistii Inspectiei de Prevenire si pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Delta"…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de vara de la Paris (26 iulie -11 august 2024) au dat startul miercuri campaniei de vinzare a biletelor, urmind sa fie alesi primii norocosi dintre cei trei milioane de candidati trasi la sorti, care vor intra in posesia pachetelor lor de cel putin trei tichete, informeaza…

