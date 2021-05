Termo Urban aruncă în aer preţul gigacaloriei Termo Urban arunca in aer tariful gigacaloriei. Dupa ce le-a varat sub nas asociatiilor de proprietari noile contractele de furnizare a energiei termice, noul operator, SC Termo Urban creste peste noapte tariful la gigacalorie. Prin urmare, craiovenii care sunt legati de sistemul centralizat de incalzire al orasului vor plati furnizorului pentru facturile din aprilie 345,26 de lei/gigacalorie in loc de 282,74 de lei, cat plateau pana acum. Este o crestere substantiala, cresterea fiind de 62,52 de lei/gigacalorie. Asociatiile de proprietari din Craiova spun ca au fost luate prin surprinde, fiindca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

