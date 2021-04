Termenul limită pentru eliberarea spaţiilor comerciale amplasate în incinta staţiilor de metrou expiră vineri Termenul limita pentru eliberarea spatiilor comerciale amplasate in incinta statiilor de metrou expira vineri, 2 aprilie, conform unei notificari transmise de Metrorex firmei care administreaza aceste unitati. Intr-un comunicat remis AGERPRES in data de 25 martie, reprezentantii Metrorex precizau ca aceasta masura a fost luata deoarece, in urma analizelor efectuate pe teren, s-a constatat ca spatiile comerciale care activeaza in reteaua de metrou pun in pericol siguranta transportului subteran, cu afectarea directa a exigentelor de securitate la incendiu si evacuarea persoanelor in caz de urgenta.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

