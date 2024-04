Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Consiliului Județean Timiș, instituție ce deține in patrimoniu Conacul Mocioni din comuna Foeni, au anunțat, miercuri, ca vor organiza prima ediție a Balului Mocioni, care celebreaza patrimoniul unic reprezentat de conac.

- Mai mulți specialiști in domeniul reabilitarii de cladiri istorice au dezvaluit, pentru Libertatea, modul in care, in lipsa unor reglementari și controale temeinice, fațadele multor cladiri monumentale ajung sa fie doar spoite. Despre Timișoara se spune ca este orașul din Romania cu cele mai multe cladiri…

- Executivul a prelungit cu trei luni, pana la data de 30 iunie 2024, prin ordonanta de urgenta, perioada pana la care pot fi acordate sumele forfetare pentru acoperirea costurilor de masa si cazare pentru beneficiarii protectiei temporare provenind din zona de conflict din Ucraina, informeaza news.ro.

- La finalul anului trecut, in Romania existau 110.355 de prosumatori, dupa cum arata datele oficiale centralizate de ANRE. Puterea lor instalata a ajuns la un total de 1.442 de MW, același cu puterea cumulata a celor doua reactoare nucleare de la Cernavoda. Din totalul prosumatorilor, 95.205 sunt persoane…

- Debutata vineri cu anunțul transferului a doi primari de la PNL, acțiunea de prezentare a achizițiilor de edili-șefi și viceprimari a continuat sambata la PSD cu o lista destul de lunga de astfel de achizții politice. Pe lista apar și Saveta Moldovan, primarița USR de la Foeni, sau Bono Cucalan, de…

- Conacul Mocioni de la Foeni (județul Timiș), construit in anul 1750, este restaurat din fonduri din Norvegia, Islanda si Liechtenstein, in valoare de 2,6 milioane de euro. Reprezentanții firmei de construcție spun ca lucrarea va fi gata de-abia la toamna.

- In toata luna februarie și prima zi din luna martie are loc prima campanie de colectare a deșeurilor periculoase din menajer din acest an organizata de RETIM și ADID Timiș. Daca acestea sunt abandonate in locuri neamenajate pot polua grav mediul inconjurator! Pastrațile-le in gospodarie și debarasați-va…

- ADVERTORIAL. Compania RETIM impreuna cu ADID Timiș anunța inceperea campaniei de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase din Zona 1 rural a județului Timiș ce va avea loc in perioada 01 februarie - 01 martie 2024 in localitațile Bucovaț, Parța, Variaș, Sanandrei, Sacalaz, Șandra, Iecea Mare, Mașloc,…