Termen „strâns” pentru despăgubirile de secetă Mii de fermieri in aproape tot județul ar urma sa fie despagubiți de stat in urma daunelor provocate de seceta de anul trecut. De data asta, ajutorul de stat se acorda pentru culturile de primavara afectate de seceta in procent de peste 30% pana la 100%. Agricultorii vor primi doar o treime din suma la […] Articolul Termen „strans” pentru despagubirile de seceta apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

- Final de an școlar, final de sezon competițional 2022-2023. La ora bilanțului, judoka antrenați de Aurel Chelariu la CSM Bacau au cu ce se mandri. „A fost o stagiune pozitiva, care reflecta munca depusa de sportivi și dorința lor de a face performanța. Bineințeles, intotdeauna este loc de mai bine și…

- In aceste zile, in zona centrala a municipiului Bacau, se desfașoara un eveniment privat care a atras atenția autoritaților locale. Primaria municipiului Bacau, responsabila de autorizarea activitații operatorilor economici in baza legislației naționale și a regulamentelor locale, a efectuat controale…

- Pe plaiuri bacauane au ajuns cetațeni ucrainieni de toate varstele. O parte dintre ei au fost și inca sunt gazduiți de SOS Satul copiilor Hemeiuș. Aici și-au gasit nu numai un adapost copii și adulți deopotriva. A fost momentul in care, printr-o mobilizare exemplara au inceput sa se deruleze activitați…

- Tarziu, dupa peste trei ore de spectacol, joi seara, s-a tras cortina peste prima ediție a Festivalului Național de Coregrafie și Folclor „Petre Vlase” . Televiziunea Romana a acordat Titlu de Excelența Ansamblului „Busuiocul”. Pe scena Teatrului de Vara din Bacau au evoluat cele mai bune opt ansambluri…

- Locuitorii din zona Oneștiului au fost treziți, in noaptea de miercuri spre joi, de un mesaj strident RO Alert, prin care se anunța prezența unui urs. Salbaticiunea a fost semnalata in satul Curița, comuna Cașin. Mesajul ii indemna pe oameni sa evite zona și sa ramana in locuințe. De doua ori intr-o…

- Fostii directori de scoli generale si licee si-l amintesc ca pe unul dintre cei mai destoinici diriguitori ai invatamantului de aici (raionul, regiunea, judetul Bacau). Ion Popovici (27 iun. 1923, Horgesti) „a stiut sa atraga si sa mentina cadre didactice de calitate, intr-un moment in care se pornise…

- In timp ce politicienii se cearta pe o posibila investiție de 120 de milioane de euro destinata stadionului din Bacau, starea precara a arenei sportive devine tot mai evidenta. Pe baza sportiva, in loc sa se desfașoare meciuri și antrenamente, au inceput sa creasca copaci și balarii, intr-o imagine…

- Agricultorii care vor sa produca ecologic trebuie sa-și inscrie culturile la Direcția Agricola Bacau. Este vorba atat despre cei care dețin plantații ecologice, cat și despre proprietarii de ferme zootehnice. Demersul trebuie facut pana cel tarziu pe 16 mai a.c. Inscrierea culturilor in sistemul ecologic…