Termen maraton în procesul Colectiv. Supraviețuitorii tragediei, audiați la Tribunalul București Magistrații Tribunalului București au respins, la inceputul termenului maraton in procesul Colectiv, cererea pentru noi suplimente de expertiza medico-legala, prin care ar fi fost reevaluat gradul de handicap și suferințele victimelor incendiului. Instanța audiaza joi 10 parți civile, supraviețuitori ai tragediei, și 40 de martori propuși de parțile civile. Sala de judecata e arhiplina, iar holul Tribunalului din fața ușii e plin. Judecatorul pune intrebari, iar supraviețuitorii sunt nevoiți sa raspunda mai multe cu cifre: gradul arsurilor, pe ce suprafața a corpului, cate zile de spitalizare,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

