- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca a fost semnat contractul de execuție cu firma „Test Prima”, pentru reabilitarea termica a Școlii Gimnaziale nr.3 de pe Marașești prin PNRR. El a declarat ca valoarea contractului este de 9,8 milioane de lei. Primarul a aratat ca proiectul prevede, printre altele,…

- Observatorul Astronomic din Iași s-a redeschis astazi pentru publicul larg. Rectorul UAIC Iași, Tudorel Toader, a declarat ca investiția a fost realizata in ultimii 7 ani și s-a ridicat la 9 milioane de lei. Proiectul de consolidare a cladirii a fost suportat de Compania Naționala de Investiții. Tudorel…

- Școala Gimnaziala din comuna Saliștea va fi reabilitata cu bani din PNRR. Licitația pentru execuția lucrarilor a fost lansata Școala Gimnaziala „David Prodan” din comuna Saliștea va fi reabilitata printr-o investiție de peste 1,1 milioane de lei, finanțata prin PNRR. Licitația pentru execuția lucrarilor…

- Lucrarile de reabilitare a traseului regional L392 Ungheni – Cetireni – Alexeevca vor fi finalizate pana la sfarșitul acestui an, transmite MOLDPRES . „In prezent, pe santier se desfasoara lucrari de amenajare a trotuarelor, construirea podețelor, precum și de amenajare a spațiului adiacent drumului…

- Sala de sport școlara, la Mihalț. Licitația pentru execuția lucrarilor a fost lansata. Ce planuri de viitor are primarul comunei O sala de sport școlara urmeaza sa fie construita in curand in localitatea Mihalț, printr-o investiție a CNI de peste 9,4 milioane de lei. Compania Naționala de Investiții…

- Consiliul Județean Gorj va angaja un expert pentru modernizarea Muzeului Satului de la Curtișoara. Acesta va avea la dispoziție suma de 80.000 de lei pentru a verifica toate documentațiile tehnice pentru obiectivul de investiție „Restaurarea și revitalizarea Muzeului arhitecturii populare, Curtișoara”.…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu: anunta ca CNAIR a semnat luni contractul pentru proiectarea si executia lucrarilor de modernizare a DN 71, sectorul Targoviste - Sinaia. Valoarea contractului este de 1,15 miliarde lei (fara TVA), iar constructorul turc are la dispozitie 12 luni pentru…

- Primaria Municipiului Blaj a cumparat servicii de supraveghere a lucrarilor la renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din oraș. Achiziția a fost facuta prin cumparare directa, pe platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice. Valoarea contractului este de 173.100,00 lei,…