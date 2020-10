Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au desfașurat, in ultimele 24 de ore, o serie de controale in trafic pentru a verifica respectarea masurilor de prevenire a raspandiri COVID-19.Astfel, I.S.C.T.R. a efectuat verificari la transportul de persoane prin servicii regulate speciale și transport elevi, in zona Huedin, Florești…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca spera ca creșterea cazurilor noi de COVID-19 sa se mențina la 2.000 și, daca sunt respectate masurile de protecție, sa scada la 1.500 in perioada urmatoare. Ministrul a mai spus ca mai sunt locuri in spitalele din București pentru pacienții COVID-19…

- In cursul saptamanii trecute, o persoana care este angajata a Primariei Municipiului Sebeș a anunțat ca nu se mai prezinta la munca deoarece un membru al familiei sale a fost testat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Drept consecința, toți angajații primariei care au intrat in contact direct cu aceasta…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a declarat vineri, la Focsani, ca America va fi alaturi de Romania si "oricare ar fi urmatoarea provocare, o vom infrunta impreuna, ca aliati si prieteni", referindu-se la dificultatile prin care trec cele doua tari in pandemia…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 a deschis un dosar de cercetare penala pentru infractiunea de „zadarnicire a combaterii bolilor”, dupa ce mai multi medici de la Spitalul Clinic de Urgenta „Sfantul Ioan” Bucuresti au reclamat ca parte din personalul Sectiei Nefrologie nu respecta masurile…

- Destul de tarziu, guvernul a ajuns la concluzia ca o parte a deciziilor privind masurile de preventie anti-Covid trebuie sa cada in responsabilitatea administratiilor locale. In acest fel se vor vedea diferentele dintre judete, iar in interiorul judetelor diferentele dintre localitati. Probabil ca opozitia…

- Piața Reșița, din Sectorul 4, a fost inchisa pentru nerespectarea masurilor impotriva raspandirii noului coronavirus. Inspectorii din sanatate au descoperit ca piața nu avea circuitele de intrare și ieșire, dezinfectant, iar angajații nu purtau maști și manuși, relateaza Hotnews.Totodata, lamagazinele…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges a hotarat aplicarea unor masuri de prevenire suplimentare, cu aplicabilitate imediata, conform universulargesean.ro. ”Doisprezece localitați din Argeș sunt monitorizate atent, in funcție de evoluția numarului de cazuri de imbolnaviri, urmand…