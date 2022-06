Stiri pe aceeasi tema

- O noua terapie pentru leucemia acuta limfoblastica (LAL), cel mai frecvent tip cancer intalnit la copii, a fost dezvoltata de Universitatea Tampere din Finlanda in cooperare cu Institutul de Celule Stem Harvard (HSCI), informeaza agentia Xinhua, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Vlad Pop va alerga intr-un maraton pe Dealul Rascoalei de la Bobalna, in weekend, pentru a strange bani pentru burse destinate celor 200 de copii diagnosticați cu cancer și susținuți de Asociația Magic.

- Peste 300 de parinți și copii din comuna Mihalașeni au participat, vineri, la o acțiune de educare preventiva desfașurata de pompierii botoșaneni, in cadrul campaniei de informare, conștientizare și responsabilizare a adulților „Un camin sigur pentru copilul tau!“.

- Distribuția mondiala a cazurilor de hepatita acuta de cauza necunoscuta la copii, pana la data de 23 aprilie. Sursa foto: OMS. In ultima luna au fost inregistrate aproape 200 de cazuri de hepatita severa de cauza necunoscuta la copii, pe teritoriul a peste 16 țari din lume. Cel puțin un copil a decedat…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica informeaza, cu referire la cazurile de hepatita acuta de origine necunoscuta la copii, ca in Republica Moldova nu au fost inregistrate, pana la moment, astfel de cazuri. Totodata, instituția menționeaza ca situația este monitorizata de catre autoritațile competente…

- Alte doua cazuri suspecte de hepatita acuta, avand cauza necunoscuta, au fost inregistrate in Romania, a anunțat joi ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Cei doi copii au unul 8 luni si celalalt 10 ani. „Este vorba despre doi copii aflati in ingrijire. Asteptam ultimele rezultate ale analizelor sa…

- Adrian Tomescu, 48 ani, Iasi: "De mai multi ani ma confrunt cu o gastrita - cel putin asa cred eu ca este gastrita, pentru ca nu am mers decat la medicul de familie - care, periodic, imi face necazuri. Daca in anii anteriori aveam astfel de episoade de maximum 3-4 ori pe an, in ultimii doi ani, am crize…

- Sotia presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, Olena Zelenska, compara, intr-un interviu acordat CNN, traiul in Ucraina in aceasta perioada complicata cu ”mesul pe sarma”. Ea spune ca trebuie sa continue sa aiba grija de copii, de refugiati, cei cu probleme speciale si asta o face sa mearga mai…