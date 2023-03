Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din 16 regiuni rusești vor fi trimiși in tabere de antrenament militare, in aceasta primavara și vara, unde vor fi invațați cum sa traga cu o pușca de asalt Kalașnikov, sa arunce grenade de mana și sa marșaluiasca, scrie portalul independent Vertska . La Moscova, 8.000 de școlari vor trece printr-un…

- Autoritațile publice locale din Balți au organizat ieri 13 martie, o ședința cu parinții și administrația, la gradinița unde o dadaca a injurat și lovit copiii. Primarul de Balți, Nicolai Grigorișin, a declarat ca dadaca a fost concediata, scrie tvn.md.

- Copiii din Ucraina au fost sfatuiți sa nu mearga la școala pe 24 februarie, in ziua in care se va implini un an de la inceputul razboiului. Autoritațile ucrainene se tem ca rușii au putea declanșa numeroase atacuri aeriene asupra țintelor civile, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- USR Dumbravița acuza toate celelalate partide din consiliul local al comunei periurbane a Timișoarei ca vor sa lase localitatea ”in noroi”. Mai precis, acuzațiile prezentate se refera la un amendament depus de consilierii non-USR pentru blocarea procedurii de ”reciclare” a carosabilului pe 40 de strazi,…

- Steli, o mama in varsta de 30 de ani trece prin momente cumplite. Femeia susține ca toți copiii i-au fost luați cu forța de langa ea. Aceasta lupta cu toate puterile ca sa-și recupereze micuții care i-au fost luați dupa ce vecizii au facut sesizare la primarie cum ca aceștia nu ar fi ingrijiți corespunzator.

- In temeiul Legii 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Legii 52/2003 privind transparența decizionala in administrația publica, Primaria Municipiului Slobozia organizeaza in data de 26.01.2023, orele 16,00, la sediul Primariei Municipiului Slobozia din Bd Episcopiei, nr. 1, Slobozia, dezbaterea…

- O familie intreaga a fost la un pas de tragedie, dupa ce mașina in care se aflau a cazut intr-o prapastie adanca de 80-100 de metri. Autoritațile au anunțat ca șoferul a provocat intenționat accidentul. Accidentul a avut loc in zona Devil’s Slide din Comitatul San Mateo. La volanul mașinii se afla Dharmesh…

- Autoritațile iși propun sa inchida in acest an peste 50 de centre de plasament, iar pana la sfarșitul lui 2024 sa nu mai existe copii instituționalizați in Romania, transmite Radio Romania Actualitați. Spre finalul anului trecut mai existau aproximativ 70 de astfel de centre, in care se aflau aproximativ…