Medicina tradiționala japoneza spune ca cel mai sanatos obicei este sa bei un pahar cu apa imediat cum te trezești. Ce presupune terapia japoneza cu apa? Dimineața, cind te trezești, inainte sa te speli pe dinți, trebuie sa bei aproximativ 600 de ml de apa calduța. In urmatoarele 45 de minute nu ai voie sa maninci și sa bei nimic altceva. In plus, in perioada in care urmezi tratamentul trebu