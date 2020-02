Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Justitiei, Diana Morar, vicepresedinte al Curtii de Arbitraj a PNL, sustine ca Ludovic Orban poate fi din nou propus de catre presedintele Klaus Iohannis pentru functia de premier si ca varianta alegerilor parlamentare anticipate este inca posibila. Diana…

- "Sa vedem comunicatul de presa si apoi motivarea, apoi o sa venim cu un punct de vedere. (...) Eu nu am vazut acest lucru (ca desemnarea lui Ludovic Orban ca premier a fost neconstitutionala - n.r.), astept comunicatul oficial al Curtii si, nu in ultimul rand, motivarea si vom vedea. Ma bucura ca…

- Premierul interimar Ludovic Orban a chemat marți, la Guvern, reprezentanții partidelor politice parlamentare la o runda de discuții, de la ora 09.00, pe tema convocarii alegerilor parlamentare anticipate.Ludovic Orban, desemnat iar pentru funcția de premier de catre Klaus Iohannis, a depus…

- Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, a precizat, la Digi24, ca președintele Klaus Iohannis poate desemna pe cine dorește, inclusiv pe Ludovic Orban, pentru a doua oara.„In 2015, cine l-a propus pe Cioloș? Și azi de ce nu ar putea Președintele sa puna pe cine dorește? Poate sa puna pe…

- PNL este primul partid care merge la consultarile convocate de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Ludovic Orban va fi propunerea liberalilor pentru a fi nominalizat de președintele Klaus Iohannis.

- Partidul Social Democrat pregateste planul pentru a bloca cu orice instrument procedural sa se ajunga la dizolvarea Parlamentului. Surse social-democrate au precizat pentru Libertatea ca cei din PSD sunt constienti ca presedintele Klaus Iohannis nu va accepta propunerea de premier venita din partea…

- "Despre bizarerii, klingonieni si romulani". Nu inteleg sensul acestei declaratii a lui Klaus Iohannis, pusa in legatura cu ideea demisiei prim-ministrului: „Orban e cea mai buna solutie de premier, plin sau interimar". S-ar putea sa fie o capcana pentru Ludovic Orban, caci in situatia in care demisioneaza,…

- Klaus Iohannis refuza sa ofere vreo garantie ca il va desemna premier pe Ludovic Orban si dupa eventuale alegeri anticipate. Presedintele se declara in schimb multumit de activitatea actualului premier."Pot sa va spun ca sunt foarte multumit de felul in care Ludovic Orban isi face treaba ca…