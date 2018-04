Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, miercuri, ca se va actiona astfel incat salariatii din sistemul public sa nu piarda din venituri din cauza transferului de contributii. ”Acolo unde se dovedeste ca nu a fost interpretarea gresita a legii si ca anumite prevederi din lege…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, a comentat o imagine devenita virala pe Facebook de la intalnirea guvernului cu managerii de spitale, pe tema scaderilor salariale și a amenințarilor cu greva a celor din sistemul de sanatate romanesc.

- Premierul Viorica Dancila i-a chemat, luni, la Guvern pe managerii de spitale pentru a "identifica solutiile corespunzatoare" la problemele aparute dupa aplicarea Legii Salarizarii si a regulamentului de sporuri.

- Guvernul a anuntat oficial programul premierului Viorica Dancila de luni, 23 aprilie. Prim-ministrul are o intalnire cruciala de la ora 13.00 cu managerii de spitale, pe tema salariilor din sistemul de sanatate. Discutiile dintre premier si managerii de spitale vin in contextul in care Federatia…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat luni, dupa intalnirea cu ministrul Eugen Teodorovici, ca plafonul sporurilor va ramane la 30% și este „randul managerilor sa arate ca sunt manageri”.„O mare parte din probleme le-am rezolvat. Da, am vazut. Am rugat managerul de acolo sa-mi trimita…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca la intalnirea de joi dupa-amiaza cu presedintele PSD Liviu Dragnea nu a abordat problema Institutului National de Statistica (INS), iar pentru ca statisticile arata scaderi la salariile bugetarilor „nu avem ce sa contestam”. „Discutia…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a avut joi, 12 martie, o discutie de zeci de minute cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, in biroul de la Camera Deputatilor al liderului social-democrat.Discutia a fost una neplanificata, Teodorovici ajungand cu intarziere la o emisiune la Antena…

- Conflictul care a ars mocnit in preajma Pastelui va izbucni curand in toata tara, negocierile pentru aplicarea noilor sporuri din sanatate fiind un demers aproape imposibil. Managerii de spitale au sume fixe de impartit, simularile aratand scaderi de venituri, de luna viitoare, la anumite categorii…