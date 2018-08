Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, afirma ca nu are de ce sa se ingrijoreze in legatura cu o posibila remaniere si ca, in fiecare zi, isi face treaba la minister ca si cum ar fi ultima sa zi de mandat. Intrebat miercuri seara, la Antena 3, daca se asteapta sa fie pe lista de remaniere la reuniunea…

- Intrebat de Radu Tudor daca se teme ca ar putea aparea pe lista de remanieri a Guvernului, care se discuta in aceasta perioada, Eugen Teodorovici a oferit un raspuns ferm. Discuția s-a purtat in platoul emisiunii Punctul de Intalnire, de la Antena 3. "Este bine sa fii, in viata, pe liste.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti seara, la Antena 3, ca s-a ajuns la o stare de tensiune si de conflicte care se intretin continuu si tot mai accentuat, iar oamenii pot avea nemultumiri si pot contesta “pana la o anumita limita”, el spunand ca “trebuie sa fie foarte clar – un…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice a declarat duminica seara, la Antena 3, ca a dispus verificari la instituțiile din subordine și la nivelul ANAF, pentru a verifica modul in care a fost pusa in aplicare legea in cazul casei familiei Iohannis, scrie Mediafax.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, susține ca președintele Klaus Iohannis nu va beneficia de amnistie fiscala, iar o alta categorie de obligații fiscale care nu vor intra sub incidența acestei legi va fi ceva privind firmele aflate in insolvența.Referitor la Klaus Iohannis, Eugen Teodorovici…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca are in plan scoaterea accizei la carburant, argumentand ca nu este adeptul taxelor si impozitelor numeroase si ca "orice roman normal la cap ar trebui sa aiba pe agenda sa aceasta posibila masura". "Orice roman normal la cap, nu numai ca este de…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala - ANAF - va recupera, inclusiv prin executare silita daca va fi cazul, prejudiciile create de familia presedintelui Klaus Iohannis, mentionand si ca datele respective vor fi facute publice.…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) renunta la publicarea numelor datornicilor, din cauza GDPR (General Data Protection Regulation). Guvernul vrea sa renunte, astfel, la “lista rușinii”, adica lista romanilor cu datorii la stat, au declarat, in exclusivitate, surse oficiale pentru Antena…