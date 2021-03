Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Bostan a fost numit în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, printr-o decizie a premierului Florin Cîtu publicata vineri în Monitorul Oficial.Liviu Bostan îl înlocuieste pe Eugen Stefan-Dorel Cojoaca,…

- Mara Mares a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Tot in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului a fost numit, printr-o alta decizie,…

- Antal Szabolcs Barabasi a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, joi, in Monitorul Oficial. Totodata, seful Executivului a numit-o pe Annamaria Bogya in functia de secretar…

- Tiberiu Horatiu Gorun a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Anterior, Tiberiu Horatiu Gorun a detinut functia de secretar general adjunct al Ministerului Finantelor.…

- Iulian-Vasile Popescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata joi in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, seful Executivului a eliberat-o, la cerere, din functia de secretar general al Comisiei Nationale…

