Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil a decis sa vanda garsoniera din București in care a locuit cu Mihaela Radulescu pe timpul relației lor. Prezentatorul matinalului de la Antena 1 și-a promovat locuința pe un site de specialitate, scrie click.ro , și totodata a dezvaluit care e prețul acesteia. Intr-un clip video postat pe…

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil nu traverseaza o perioada tocmai buna, asta deoarece, de cateva zile bune intampina numeroase probleme cu fiul lor. Frumoasa soție a prezentatorului TV nu a mai ezitat și a impartașit cu marea ei comunitate de mamici din mediul online cu ce dificultați se confrunta.…

- Banii nu aduc fericirea. Victoraș Micula este internat in spital, intr-o clinica din strainatate. Acesta nu a dezvaluit ce boala are, insa atenționat ca banii nu ajuta. „Banii sunt o iluzie! Chiar va doresc din suflet la toți și de pe live-ul asta și din lumea asta sa aveți de cel puțin 10…

- In varsta de 53 de ani, Teo Trandafir e implinita și pe plan personal, dar și profesional. E fericita alaturi de Maya, fiica ei, dar și cu jobul pe care il are in televiziune. Intr-un interviu pentru libertateapentrufemei.ro , prezentatoarea a vorbit despre banii pe care ii caștiga și ce face cu ei.…

- Se apropie iarna, iar mașinile trebuie sa fie pregatite pentru a evita probleme majore in trafic sau chiar tragedii. Cum sa pregatești mașina pentru iarna? Iata 10 lucruri pe care sa le faci inainte sa dea inghețul. In primul rand asigura-te ca ai achiziționat deja anvelopele de iarna. Vremea este imprevizibila,…

- S-a vorbit mult despre ceea ce a insemnat perioada in care Piatra Neamț a fost gubernia lui Gheorghe Ștefan. Cu bune și, mai ales, cu rele. Pentru ca intotdeauna despre rele se vorbește mai mult. Pretextul exista, deoarece se vehiculeaza sume de zeci de milioane de euro praduite de o gașca de acoliți,…

- Unele banci au observat ca în aceasta perioada a scazut apetitul IMM-urilor pentru investiții, simțindu-se o frânare în aceasta perioada. Motivele ar fi valul 4 al pandemiei, incertitudinea politica și creșterea anunțata a prețurilor, în special la energie. În anul 2020…