- Potrivit unui comunicat al Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), incidentul a avut loc in 23 decembrie 2021, iar detinutul condamnat la o pedeapsa de 7 ani si 3 luni de inchisoare, pentru talharie calificata, si clasificat in categoria detinutilor care prezinta…

- Deținutul a incercat, in data de 23.12.2021, sa-l injunghie pe șeful de secție cu un cuțit improvizat și un ciob provenit de la o oglinda. Acesta este condamnat la o pedeapsa de 7 ani și 3 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata, fiind clasificat in categoria deținuților…

- Oameni inarmați au incercat sa-l omoare pe primul ministrul al Haiti, Ariel Henry, in timpul unui eveniment care a avut loc sambata pentru a marca aniversarea independenței țarii, au anunțat luni, 3 ianuarie, membrii cabinetului sau. „Bandiți și teroriști“ au deschis focul in timp ce Ariel Henry participa…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor a pregatit un meniu special de Craciun pentru cei peste 23.000 de detinuti din penitenciarele din Romania. Viata dupa gratii nu e deloc usoara, iar totul se petrece dupa un program strict. Astfel, preparatele pentru mesele de Craciun care se pregatesc in bucataria…

Cu bune și cu rele in ceea ce privește procesul in sine, campania de testare a elevilor, pentru depistarea COVID, poate fi considerat un element de baza in ceea ce privește incidența reala a...

- 26 de artiști și designeri au creat in atelierele lor brazi unici, care vor fi scoși la licitație in seara de 9 decembrie la Festivalul Brazilor de la Muzeul National de Arta al Romaniei din capitala. Luna Magic Tree by UNTOLD este prima participare a festivalului de muzica de la Cluj la aceasta gala.

- Un barbat de 49 de ani din satul Hoghiz, care era internat la Spitalul Județean Brașov, a incercat sa fuga pentru a merge la magazine ca sa iți cumpere bauturi alcoolice. Acesta a vrut sa fuga pe geam cu ajutorul unor cearșafuri.

- Un barbat de 35 de ani care a incercat sa atace polițiștii cu un cutit a fost impuscat mortal, vineri, 5 noiembrie, la periferia orasului spaniol Madrid, a anunțat autoritatile, conform cotidianului El Mundo, citat de agenția Mediafax. Incidentul a avut loc in apropierea unui centru medical din cartierul…