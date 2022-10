Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, crede ca Erling Haaland poate dobori recordul stagional de goluri in Premier League in aceasta campanie. Haaland are o medie de 1,54 goluri pe meci, iar spaniolul il susține sa doboare recordul lui Shearer și

- Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, crede ca Erling Haaland poate dobori recordul stagional de goluri in Premier League in aceasta campanie. Haaland are o medie de 1,54 goluri pe meci, iar spaniolul il susține sa doboare recordul lui Shearer și Cole și il compara cu Messi și Lewandowski,…

- Antrenorul francez Patrick Mouratoglou a anuntat, miercuri, ca va colabora cu danezul Hoger Rune (locul 27 ATP). “Simona Halep m-a incurajat sa caut o noua colaborare, cat timp se recupereaza. Astazi, sunt bucuros sa va anunt ca ma alatur echipei lui Holger Rune. Sunt incantat sa incep colaborarea cu…

- A team of teachers and students, master's and doctoral students, will perform in theatre shows and workshops of artistic pedagogy through games in the Romanian-language schools in Italy as part of the UNATC Caravan, which will take place between October 13 and 21, told Agerpres. Fii la curent…

- Un barbat iranian inarmat cu un cutit a fost arestat in ambasada Iranului din Copenhaga, a anuntat vineri politia daneza, potrivit www.swissinfo.ch/eng/reuters. Iranul a protestat dupa ce ambasadorul sau a fost amenintat, a declarat ministerul de externe al Iranului in presa de stat. Poliția daneza…

- Special guests from the USA, UK, Italy, Greece, Japan, Iceland, Indonesia, Japan and Hungary will attend, October 1-9, the 7th edition of Bucharest Photofest, informs a press release sent to AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Roberto de Zerbi (43 de ani) a semnat o ințelegere cu Brighton pe o durata de 4 sezoane. Proaspatul antrenor al „pescarușilor” a fost sunat de Pep Guardiola (51), care l-a felicitat pentru alegerea de a veni in Premier League. Antrenorul italian va avea sarcina de a-l suplini pe Graham Potter care a…

- Chelsea s-a lansat pe pista Aubameyang, atacantul Barcelonei, dupa ce l-a cedat pe Romelu Lukaku la Inter in aceasta vara. Englezii ar fi luat deja legatura cu anturajul gabonezului și spera sa-l convinga sa se intoarca in Premier League, potrivit specialistului in mercato Fabrizio Romano. Chelsea il…