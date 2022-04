Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 9 ani a ajuns, joi, la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, cu traumatism cranian, dupa ce s-a batut, in pauza, cu un coleg. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, politistii din cadrul Sectiei nr. 2 Ploiesti au fost sesizati despre faptul ca in…

- Un elev de la Liceul Tehnologic din Flamanzi a fost incendiat in timpul orelor, incidentul avand loc in momentul in care profesoara, care este si directoarea unitatii de invatamant, a iesit din clasa pentru cateva minute. Deocamdata, nu stie cum s-a intamplat acest eveniment, iar Inspectoratul de Politie…

- Totul s-a intamplat aseara, la Liceul Tehnologic „Nicolae Balcescu” din orasul Flamanzi și a avut loc chiar in timpul orei de curs. Profesoara care avea lecție in acel moment și care este și directoarea liceului parasise clasa pentru cateva minute.In acest timp, elevul de 17 ani a luat un un spray folosit…

- O veste trista a cuprins Ministrul Afacerilor Interne. Un tanar de numai 24 de ani, politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, s-a sinucis in Parcul Copou, din Iasi. Este o veste cutremuratoare, ce ascunde o drama a tanarului care a ales sa-si puna capat zilelelor. Cu toate…

- Politistii din Botosani au demarat o ancheta, luni, pentru a stabili imprejurarile in care arma unui sef de post a ajuns in posesia unui agent de la Postul de Politie Leorda, care s-a sinucis prin impuscare. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Delia Neniscu, a afirmat…

- In razboiul din Ucraina apar și cazuri de inconștiența vecina cu prostia. Doi soldați ruși au ramas fara combustibil pentru vehiculul lor, așa cum se pare ca au ramas multe blindate și tancuri ale armatei ruse, și s-au dus sa ceara ajutor de la o secție de poliție ucraineana. Probabil erau convinși…