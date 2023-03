Tensiunile iau amploare! Iranul reacționează dur după atacurile mortale lansate de SUA Un purtator de cuvant iranian din sistemul de securitate a declarat, sambata, ca atacurile asupra bazelor din Siria avand legaturi cu Iranul vor atrage un raspuns rapid. Declaratia a fost facuta dupa uciderea a 19 persoane in urma unuia dintre cele mai mortale atacuri lansat de SUA impotriva forțelor aliniate Iranului din ultimii ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

