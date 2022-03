Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul Christian Eriksen a marcat sambata seara pentru Danemarca, intr-o partida amicala contra Olandei, la doar doua minute de la introducerea sa pe teren, in primul sau meci la naționala dupa stopul cardiac suferit anul trecut la EURO 2020.

- Christian Eriksena fost testat pozitiv cu coronavirus, astfel ca nu se va putea prezenta luni la nationala Danemarcei, cum era programat, relateaza AFP."Din nefericire, Christian Eriksen a fost testat pozitiv cu covid-19 si nu se va prezenta la nationala luni", a anuntat federatia daneza. "Ne asteptam…

- Furtuna Eunice, care a lovit deja Marea Britanie, Olanda, Danemarca si Germania continua sa faca ravagii in Europa, Ministerul de Externe de la Bucuresti emitand avertizari privind fenomene meteo periculoase in Suedia si in Franta.

- Cercetatorii au identificat o varianta extrem de virulenta a HIV care a inceput sa circule in Tarile de Jos in anii 1990, o descoperire stiintifica rara care nu ar trebui sa provoace panica, spun ei. Aceasta varianta raspunde intr-adevar la tratamentele existente si este in declin din 2010. „Nu exista…

- Liberalismului de fatada al PNL, PSD ii opune un populism fatis. In numele unei prezumtive cresteri a nivelului de trai al poporului, incluzand aici uriasa clientela politica bugetata din plin de ani si ani de zile, PSD se opune oricarei restructurari a aparatului de stat. Romania si-a construit un…

- S-a ajuns în faza eliminatorie la Cupa Africii pe Națiuni la fotbal. Marți, 25 ianuarie, de la ora 18:00, Senegal încearca sa ajunga în sferturile de finala eliminând Insulele Capului Verde. Partida se disputa la Bafoussam. Înainte de startul Cupei Africii, Senegal…

- FC Liverpool s-a impus cu 3-1 pe terenul formatiei Crystal Palace, duminica, in cadrul etapei a 23-a a sezonului, "cormoranii" apropiindu-se asfel la noua puncte de liderul campionatului de fotbal al Angliei, Manchester City. Golurile au fost marcate de Virgil van Dijk (8), Alex Oxlade-Chamberlain…

- Thomas Tuchel, antrenorul lui Chelsea, s-a aratat surprins de afirmatiile fotbalistului sau Romelu Lukaku, care s-a plans de situatia sa la echipa londoneza, informeaza radioteleviziunea belgiana RTBF. "Fizic, sunt bine. Dar nu sunt multumit de situatia mea la Chelsea. Thomas Tuchel a ales…