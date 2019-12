Tensiuni între Turcia şi Ciprul de Nord: o dronă a armatei turce a aterizat în această ţară O drona a armatei turce a aterizat luni in Ciprul de Nord, unde va fi stationata, pe un fond de puternice tensiuni intre Turcia si alte tari riverane Mediteranei de Est, pe tema exploatarii zacamintelor de hidrocarburi, transmite AFP.



Drona, de tipul Bayraktar TB2, s-a plasat pe aeroportul din Gecitakle, din regiunea Famagusta, in estul insulei divizate, informare AFP. Vezi si Imagini rare, o drona a intrat in craterul vulcanului si a filmat cel mai acid lac din lume. Orice om ar muri instantaneu VIDEO



Drona este prima a armatei turce care aterizeaza pe acest aeroport…

Sursa articol si foto: rtv.net

