Tensiuni intre Germania si Austria, dupa acuzatii de spionaj: "Spionarea statelor prietene e inacceptabila"

- Crimeea a ramas fara curent din cauza unei pene electrice la o centrala care aprovizioneaza peninsula ucraineana - anexata in 2014 de Rusia, au anuntat autoritatile locale. Alimentarea cu electricitate a fost restabilita dupa cateva ore, a anuntat compania de stat Rosseti, potrivit RT.…

- NATO ii ajuta "mai mult" pe europeni decat pe americani, a afirmat Donald Trump, vineri, in cursul unei conferinte de presa, organizate in comun cu cancelarul german, Angela Merkel, aflat in vizita la Washington. "NATO este fantastica, dar ajuta mai mult Europa decat ne ajuta pe noi", a declarat…

- Partidul Social Democrat din Germania (SPD) va avea in premiera o femeie ca presedinte, dupa ce delegatii de la conferinta formatiunii care are loc la Wiesbaden au ales-o pe Andrea Nahles pentru a ocupa aceasta pozitie, relateaza Reuters si dpa. Nahles (foto, stanga), sefa grupului social-democrat…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, este pregatita sa aprobe participarea armatei britanice la un atac al Statelor Unite contra Siriei, afirma surse guvernamentale de la Londra citate de BBC. Potrivit oficialilor citati, Theresa May considera ca nu este necesar sa ceara aprobarea din partea…

- Procurorul general al Rusiei, Iuri Chaika, cere Marii Britanii sa returneze Rusiei banii furati de 61 de oligarhi rusi care traiesc la Londra, suma ridicandu-se la aproximativ 8,3 miliarde de dolari. "Incepand cu 2002, am trimis Marii Britanii 61 de cereri de extradare. Acesti oameni sunt…

- Ministrul de externe al Coreei de Nord, Ri Yong Ho, a ajuns astazi la Moscova, conform agentiei de stiri TASS. Ministrul a calatorit cu avionul de la Ashgabat din Turkmenistan catre capitala Rusiei. Ri Yong Ho se va intalni cu omologul sau rus, iar cei doi vor discuta despre legaturile…

- Fostul manager de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a autorizat o operatiune media secreta in favoarea fostului presedinte ucrainian, Viktor Ianukovici, care a inclus articole "plasate" in Wall Street Journal si alte site-uri americane dar si instruirea unor jurnalisti pentru a o ataca pe…