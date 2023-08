Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden si liderii Coreei de Sud si Japoniei au convenit vineri, la Camp David, sa aprofundeze legaturile militare si economice si au condamnat in modul cel mai ferm de pana acum „comportamentul periculos si agresiv” al Beijingului in Marea Chinei de Sud, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Mai multe explozii si focuri de arma au fost raportate, miercuri, in Crimeea, peninsula ucraineana aflata sub ocupatie rusa, noteaza RBC, potrivit Rador.In Krasnoperekopsk, au fost raportate explozii, iar in Sevastopol și in Balaklava, au fost semnalate inclusiv focuri de arma și lansari de rachete.…

- Un numar record de vase de razboi al marinei chineze au fost vazute in zona apelor din jurul Taiwanului pe parcursul unei perioade de 24 de ore, a anunțat ministerul apararii de la Taipei. Activitatea armatei chineze din zona Taiwanului a durat 24 de ore, sambata, și a venit in urma unor exerciții facute…

- Taiwanul a reperat doua nave de razboi rusesti in largul coastei sale de est marti si si-a trimis propriile avioane si nave pentru a asigura supravegherea acestora, a indicat Ministerul Apararii din insula, potrivit Reuters si AFP, noteaza Agerpres.Cele doua fregate au navigat in directia nordica…

- Avioane de vanatoare britanice ale Royal Air Force (RAF) au „interceptat" 21 de aeronave rusesti la limita spatiului aerian al NATO in ultimele trei saptamani in cursul unei misiuni in Estonia, a anuntat sambata Ministerul Apararii de la Londra, noteaza AFP.

- Japonia a ridicat joi de la sol avioane de vanatoare dupa ce a detectat doua avioane de recunoastere rusesti in apropierea coastelor sale - unul in Oceanul Pacific si celalalt in Marea Japoniei - a anuntat Statul Major al armatei japoneze intr-un scurt comunicat, citat de AFP, noteaza Agerpres.Acest…