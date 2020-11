Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a anuntat miercuri ca a prelungit pana la 27 octombrie misiunea navei de explorare Oruc Reis si a altor doua vase intr-o zona disputata din Mediterana de Est, o decizie de natura sa alimenteze suplimentar tensiunile in regiune, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Grecia negociaza cu Franta si cu alte tari in vederea achizitionarii unor echipamente militare cu care sa-si consolideze armata, intr-un context de tensiuni tot mai puternice cu mize energetice in estul Marii Mediterane, a declarat marti un oficial din Guvernul de la Atena pentru Reuters, noteaza…