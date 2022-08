Stiri pe aceeasi tema

- Forta NATO din Kosovo (KFOR) este „pregatita sa intervina daca stabilitatea este amenintata” de tulburarile de la frontiera cu Serbia, a avertizat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, dupa o discutie cu presedintele sarb Aleksandar Vucic.

- Misiunea NATO din Kosovo (KFOR) a anuntat intr-un comunicat emis duminica seara ca este „pregatita sa intervina daca stabilitatea este amenintata” in nordul tarii, unde au fost observate tensiuni in ultimele ore, relateaza AFP.

- Politia din Kosovo a afirmat duminica ca a fost tinta unor focuri de arma focului in nordul tarii, unde au fost ridicate baricade pe drumurile care duc in Serbia, in semn de protest fata de politica frontaliera a guvernului, scriu AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- KFOR, forța de pace pe care NATO o are desfașurata in Kosovo din 1999 cu mandat ONU, anunța duminica seara ca este gata sa intervina, daca stabilitatea va fi pusa in pericol in nordul Kosovo, acolo unde se inregistreaza tensiuni intre sarbi și kosovari. Cele doua parți sunt indemnate sa-și rezolve problemele…