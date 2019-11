Un judecator de camera preliminara de la instanța suprema a ramas, luni, in pronunțare asupra unei excepții de nelegalitate invocata intr-un dosar trimis in judecata de magistratul Adina Florea, iar o eventuala admitere a acestei excepții poate anula tot dosarul și stabili ca toate actele efectuate de procurorii acestei structuri de parchet sunt nule.

Concret, in dosarul in care foștii magistrați ai DNA Lucian Onea și Mircea Negulescu au fost trimiși in judecata, s-a invocat luni excepția nelegalitații privind procurorii de la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ).