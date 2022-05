Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a pierdut si ultimul joc pe care nu avea voie sa-l piarda. A fost 1-2 in prima mansa de pe „Stiinta” cu FC Brasov, fapt ce a starnit mania suporterilor. Un grup consistent din galeria alb-violeta a incercat sa forteze intrarea la vestiare pentru a cere socoteala jucatorilor. Fanii…

- Politehnica Timisoara vrea sa se salveze de la rusinea de a retrograda, cel putin sportiv, in „C”, prin castigarea duelului de baraj in doua manse cu FC Brasov. Antrenorul Nicolae Croitoru are si pentru prima mansa, de sambata, absente din lot iar lipsa lui Cristian Scutaru este fara indoiala cea mai…

- Partida tur din barajul de supraviețuire in liga secunda dintre Politehnica Timisoara – FC Brasov se disputa sambata, 14 mai, pe arena „Stiinta”. Ora de disputare nu a fost inca stabilita. Returul va avea loc o saptamana mai tarziu (21 mai). „Ne-am fi dorit sa jucam cea de-a doua mansa acasa, asta este,…

- Politehnica Timisoara e nevoita sa efectueze o deplasare lunga in ultima runda a play-out-ului, una fara miza reala in clasament. Cu locul de baraj de supravietuire „asigurat”, alb-violetii spera sa obtina la Iasi, cu alta „Poli”, o victorie de moral inaintea viitoarei duble cu FC Brasov. Banatenii…

- Atat Ripensia, cat si Politehnica, au fost extrase azi cu numarul 2 la tragerea la sorti a programului play-out-ului Ligii 2. Ceea ce inseamna ca timisorenele au un program suprapus ca date de desfasurare. Alb-violetii primesc vizita Dunarii Calarasi in prima runda din grupa A, in timp ce ros-galbenii…

- Politehnica Timisoara nu a scapat de emotii dupa ce a pierdut ultimul joc din sezonul regular, scor 1-2, cu FC Hermannstadt. Alb-violetii sunt la startul play-out-ului pe loc de baraj iar la final suporterii si-au strigat pasul vizavi de stadion printr-un mars incheiat fara incidente in fata Prefecturii.…

- Mari emotii la meciul Politehnica Timisoara – Petrolul Ploiesti, din etapa 17 a Ligii 2. Nu din cauza spectacolului sportiv, desi suporterii au creat o atmosfera frumoasa la start. In minutul 8 s-a stins subit noctura. Ramasi pe intuneric suporterii au aprins device-urile din dotare. Minutul 14 al meciului…