- Statele Unite au autorizat miercuri, pentru prima data, comercializarea carnii de pui crescuta in laborator de catre doua companii. Cele doua companii care au primit autorizația sunt Upside Foods si Good Meat. Doua companii americane au primit aprobarea finala pentru a comercializa produsul Produsele…

- Marunte, cu gust dulce-amarui si culoare inchisa. Cocktail de beneficii pentru organism, dar si delicatese in dulceturi sau bauturi – ciresele amare sunt vedetele acestui sezon. Din pacate, le gasim tot mai rar si la pret tot mai mare, din cauza costurilor ridicate de productie, dar si din cauza vremii.…

- Tellur, brandul romanesc de tehnologie, a fost premiat, la Channel Summit EMEA din Monaco, unul dintre cele mai importante evenimente de tech & consumer techonology din Europa, pentru gama de accesorii telecom si entertainment green creata din materiale reciclate și reciclabile. Aproximativ 400 de producatori…

- Refuzati produsele din carne tocata pentru care exista indoieli privind calitatea si modul de informare prin etichetare, avand in vedere ca in aceasta perioada din an romanii sarbatoresc ziua de 1 Mai cu mici si bere, transmite directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor…

- O femeie din Cluj a dat lovitura in afaceri, iar in prezent produsele sale sunt la mare cautare. Ceea ce i-a surprins pe cumparatori sunt prețurile mici, dar și calitatea produselor. Adriana Turcu spune ca nu a fost deloc ușor sa devina cunoscuta.

- Crearea unui site web este un instrument esențial pentru afacerile moderne. In era digitala in care traim, o prezența online bine realizata și un site web bine structurat sunt cruciale pentru succesul unei afaceri. In prezent, mulți oameni iși petrec mare parte din timpul lor online, fie ca este vorba…

- Dupa ce Cristian Cornea, elev la Colegiul Național Liviu Rebreanu, a impresionat anul trecut cu un tomberon pentru nevazatori, etapa naționala a concursului Made for Europe se desfașoara la Bistrița, a anunțat prof. Doina Macarie, inspector pentru proiecte educationale. Este vorba despre o competiție…