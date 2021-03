Perechea alcatuita din tenismanul roman Horia Tecau si germanul Kevin Krawietz s-a calificat in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Rotterdam, dotat cu premii totale de 980.580 euro, joi, dupa ce au trecut cu 6-3, 6-4 de rusii Karen Hacianov/Andrei Rublev.



Tecau si Krawietz au castigat in doar 55 de minute.



Tecau si noul sau partener au facut break in al doilea ghem in setul de debut si s-au desprins apoi la 3-0, castigand cu 6-3. In actul secund, diferenta a fost facuta tot de un break, la scorul de 3-3, dupa care Tecau si Krawietz s-au desprins…