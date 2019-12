Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul nejucator al echipei Romaniei, Florin Segarceanu, a declarat, vineri seara, ca intelege decizia Simonei Halep de a nu juca in 2020 in Fed Cup, precizand ca e normal ca ea sa se concentreze pe Jocurile Olimpice de la Tokyo, scrie Agerpres. "Stiam de decizia ei, am discutat impreuna despre…

- Simona Halep a declarat, vineri seara, dupa ce a primit premiul pentru jucatoarea anului la Gala Tenisului Românesc, ca nu va participa la FedCup în 2020, principalul sau obiectiv fiind Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde spera sa obțina o medalie. "Am analizat foarte mult programul…

- Vicepresedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, a declarat ca obiectivul pentru 2020 este calificarea a sase sportivi la Jocurile Olimpice de la Tokyo si castigarea unei medalii olimpice. „Daca ne referim la obiective noi ne-am asumat pentru 2020 cel putin o medalie. Si am zis asa, ca la…

- Jucatoarea olandeza de tenis Kiki Bertens, locul 9 in clasamentul WTA, a anuntat joi, dupa mai multe saptamani de ezitari, ca va participa la Fed Cup si la Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo. "Am cantarit avantajele si dezavantajele, iar in final am decis sa joc pentru nationala Olandei atat la…

- Fed Cup si-a schimbat formatul, iar acest lucru nu a fost de la inceput pe placul Simonei Halep. Apropiat al castigatoarei de la Wimbledon, Ion Tiriac a precizat ca Simona nu va participa la FedCup, ea urmand sa se concentreze pe Jocurile Olimpice de la Tokyo (din vara anului viitor). Ce a spus…

- SPANIA - MALTA LIVE VIDEO ONLINE. Sergio Ramos nu vrea Spania pe Camp Nou. Capitanul lui Real Madrid nu crede ca "Furia Roja" ar trebui sa joace prea curand un meci pe teren propriu la Barcelona, din cauza tensiunilor politice din Catalonia. "Poate nu este momentul ideal acum, mai ales ca…

- ROMANIA RUSIA FED CUP. Meciul va avea loc in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, cea care a gazduit, pana acum, alte patru importante intalniri ale echipei de Fed Cup a Romaniei, in 2016, cu Cehia si Germania, si, in 2018, cu Canada si Elvetia. Florin Segarceanu, despre meciul Romania - Rusia…

- Simona Halep (28 de ani, 6 WTA) va participa la toate cele trei probe de la Jocurile Olimpice din 2020, simplu, dublu feminin și dublu mixt. Marele obiectiv al Simonei Halep a ramas o medalie la Jocurile Olimpice, dupa cum a declarat fostul lider mondial in mai multe randuri. Campioana de la Wimbledon…