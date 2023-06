Stiri pe aceeasi tema

- Toți sportivii și oficialii ruși și belaruși au fost interziși de catre Confederația Europeana de Scrima (EFC). Decizia a fost luata sambata in cadrul Congresului organismului din orașul polonez Cracovia, care gazduiește in prezent Jocurile Europene, informeaza Mediafax.Delegații au luat in considerare…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a invins-o pe maghiara Panna Udvardy cu 6-4, 6-4, sambata, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 500 de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 780.637 de dolari, informeaza Agerpres.Ana Bogdan (30…

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka, a doua favorita, s-a calificat in semifinale la Roland Garros, dupa victoria in fata ucrainencei Elinei Svitolina. Belarusa s-a impus, scor 6-4, 6-4, iar in semifinale va evolua cu Karolina Muchova, locul 43 mondial. Asa cum era de asteptat, la final ucraineanca…

- Jucatoarea kazaha de tenis Elena Ribakina a castigat turneul WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale in valoare de 3.572.618 euro, in urma abandonului adversarei sale, ucraineanca Anhelina Kalinina, in cel de-al doilea set al finalei disputate sambata la Foro Italico.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s a calificat, luni, in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro, dupa ce a invins o pe rusoaica Liudmila Samsonova, cu 6 4, 6 4, conform Agerpres.roIrina Begu 32 ani, 35 WTA a obtinut victoria dupa o…

- Jucatoarea de tenis Daria Kasatkina este bucuroasa de faptul ca va putea participa la Wimbledon, dupa ce anul trecut, șansa i-a fost ruinata de razboi. Anul acesta, sportivii din Rusia și Belarus pot participa la turneu, daca respecta o anumita condiție.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF de la Istanbul, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a trecut de turcoaica Ilay Yoruk cu 6-1, 6-3, in penultimul act, informeaza Agerpres.Bara (28 ani, 235 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 28…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 74 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului Miami Open , dupa ce a depașit-o in doua seturi pe bielorusa Aryna Sabalenka (24 de ani, 2 WTA), caștigatoarea Australian Open 2023 și cea mai buna jucatoare din circuitul profesionist in acest an. Pagina de Twitter a WTA a scris…