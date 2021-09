Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romana Monica Niculescu/Gabriela Ruse s-a calificat in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa ce au dispus de cuplul Polona Hercog (Slovenia)/Anastasija Sevastova (Letonia) cu 6-1, 5-7, 7-5, joi, la New York. Romancele…

- Perechea romana compusa din Ana Bogdan si Jaqueline Cristian s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale probei de dublu la turneul de tenis Winners Open, primul turneu WTA gazduit de Cluj-Napoca, dotat cu premii totale de 235.238 de dolari. Bogdan si Cristian au dispus in primul…

- Perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Nadia Kicenok a fost invinsa de cuplul Caroline Dolehide (SUA)/Storm Sanders (Australia), cu 7-6 (4), 6-2, luni, in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Olaru si Kicenok,…

- Perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Nadia Kicenok s-a calificat, vineri, in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa victoria cu 7-6 (4), 7-6 (5) in fata cuplului Sabrina Santamaria (SUA)/Tamara Zidansek…

- Perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Nadia Kicenok s-a calificat in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa 2-6, 6-3, 8-6 cu cuplul Leylah Fernandez (Canada)/Anastasia Potapova (Rusia). Olaru si Kicenok, capi…

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz a castigat duminica finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis pe iarba de la Halle (Germania), ATP 500, dotat cu premii totale de 1.318.605 euro, dupa ce i-au invins pe Felix Auger-Aliassime (Canada)/Hubert Hurkacz (Polonia) cu 7-6 (4), 6-4.…

- Perechea romano-argentiniana Irina Begu/Nadia Podoroska a fost invinsa de cuplul Bethanie Mattek-Sands (SUA)/Iga Swiatek (Polonia), cu 6-3, 6-4, vineri, la Paris, in semifinalele probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros. Begu si partenera sa au cedat dupa…