Stiri pe aceeasi tema

- Tabloul "Femeie asezata langa fereastra" (Marie-Therese) de Pablo Picasso a fost vandut joi pentru suma de 103,4 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de casa Christie's, la New York, relateaza AFP.

- Tabloul intitulat "In This Case" al artistului Jean-Michel Basquiat a fost cumparat, marti, cu 93,1 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate la New York de casa Christie's, fiind al doilea cel mai ridicat pret pentru o lucrare realizata de pictorul newyorkez, relateaza AFP miercuri…

- Tabloul intitulat "In This Case" al artistului Jean-Michel Basquiat a fost cumparat, marti, cu 93,1 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate la New York de casa Christie's, fiind al doilea cel mai ridicat pret pentru o lucrare realizata de pictorul newyorkez, relateaza AFP miercuri.…

- Un desen al lui Leonardo da Vinci care reprezinta un cap de urs este asteptat sa fie vandut pentru 12 milioane de lire sterline la o licitatie ce va avea loc la inceputul lunii iulie. Intitulat „Capul unui urs”, desenul va fi vandut la Londra de Christie’s, informeaza The Guardian. El…

- Perechea incalțata de Lionel Messi (33 de ani), capitanul Barcelonei, in meciul cu Valladolid a fost cumparata la o acțiune caritabila organizata de Christie's pentru 173.000 de dolari. Starul argentinian a doborat atunci recordul de 643 de goluri deținut de legendarul Pele, marcandu-l pe al 644-lea,…

- Primul tablou realizat de Sofia, cel mai cunoscut robot umanoid din lume, a fost vandut la licitație cu peste 680 de mii de dolari. Sophia a lucrat alaturi de artistul Andrea Bonaceto la tabloul digital. Acesta a fost scos la licitatie si vandut pentru suma de 688 de mii de dolari. Persoana…

- Bani pentru salarii, obtinuti din fier uzat. Calea Ferata a Moldovei a vandut la licitatie un lot de metale pentru a putea achita angajatilor o parte din salariile restante. Pretul initial cerut a fost de opt milioane de lei, dar s-a licitat cu 16 milioane de lei.

- Celebrul tablou "Tower of the Koutoubia Mosque" pictat de fostul premier britanic Winston Churchill a fost adjudecat, luni, la Londra, pentru 7 milioane de lire sterline (8,1 milioane de euro) de Casa de licitatii Christie's, relateaza AFP.