Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, locul 132 mondial, fost nr. 3 ATP, s-a calificat joi in sferturile de finala ale turneului ATP 250 de la Anvers, dotat cu premii totale de 648.130 de euro, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-1, 1-6, 7-5, de argentinianul Francisco Cerundolo (28 ATP, favorit nr.…

- Tenismanul britanic Andy Murray (48 ATP) s-a calificat joi in sferturile de finala ale turneului ATP 250 de la Gijon (Spania), dotat cu premii totale de 612.000 de dolari, dupa ce a trecut in optimi, in trei seturi, 2-6, 7-5, 7-6 (7/3) de argentinianul Pedro Cachin (61 ATP), anunța Agerpres.…

- Tenismanul danez Holger Rune s-a calificat in finala turneului ATP de la Sofia, dotat cu premii totale de 534.555 de euro, dupa ce adversarul sau din penultimul act, italianul Jannik Sinner, principalul favorit, s-a retras de pe teren in finalul setului al treilea, din cauza unei accidentari la glezna.…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul 7 mondial, s-a calificat in finala turneului ATP 250 de la Tel Aviv (Israel), dotat cu premii totale de 949.475 de dolari, invingandu-l in doua seturi, 6-1, 7-6 (7/3), pe rusul Roman Safiullin, sambata, in penultimul act al competitiei. Fii la curent…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic (7 ATP, principal favorit) s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Tel Aviv, dotat cu premii totale in valoare de 949.475 de dolari, dupa ce l-a invins in doua seturi, 7-6 (7/5), 6-3, in sferturile de finala, pe canadianul Vasek Pospisil (149 ATP). Fii…

- Tenismanul roman Cezar Cretu a fost invins, duminica, de ucraineanul Vladislav Orlov, cu 6-1, 4-6, 6-3, in finala turneului ITF de la Pirot (Serbia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Jucatorii americani de tenis Marcos Giron (58 ATP, favorit nr. 3) si Brandon Nakashima (69 ATP, favorit nr. 5) vor disputa finala turneului masculin de de la San Diego (California), turneu din categoria ATP 250, dotat cu premii in valoare totala de 612.000 de dolari. Fii la curent cu cele…

- Tenismanul australian Nick Kyrgios a primit cea mai mare amenda dictata pana acum de organizatorii turneului US Open, 14.000 de dolari, pentru manifestarile sale nesportive din timpul meciului pierdut in sferturile de finala, in fata rusului Karen Hacianov, marti seara, la New York, transmite DPA.…