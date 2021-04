Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, numarul unu mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului Miami Open (WTA), dotat cu premii totale de 3.260.190 dolari, invingand-o in doua seturi simetrice, 6-2, 6-2, intr-o partida disputata sambata. Barty, detinatoarea titlului…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a reusit cea mai mare performanta a carierei, prin calificarea in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 565.530 dolari, dupa ce a invins-o miercuri seara pe letona Jelena Ostapenko, in doua seturi,…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 565.530 de dolari, dupa ce belarusa Vera Lapko a abandonat la scorul de 6-7 (3), 6-4, 2-1 in meciul de marti, din primul tur. Lapko (22 ani, 281…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (30 ani, nr. 67 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 1.835.490 dolari, dupa ce a invins-o, luni, 8 martie, in turul intai, in doua seturi,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, o va intalni pe Iga Swiatek in optimile de finala ale turneului Australian Open, dupa ce poloneza a trecut de frantuzoaica Fiona Ferro cu 6-4, 6-3, vineri, la Melbourne, in runda a treia. Halep (29 ani), a doua favorita, a reusit sa castige…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, vineri, dupa ce a dispus cu 6-1, 6-3 de rusoaica Veronika Kudermetova, cap de serie numarul 32.

- Japoneza Naomi Osaka si americanca Serena Williams, doua dintre favoritele la castigarea trofeului, s-au calificat joi in optimile de finala ale Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului din circuitul profesionist de tenis, dotat cu premii totale in valoare de 80 milioane dolari australieni.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat dramatic in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe australianca Ajla Tomljanovic, cu 4-6, 6-4, 7-5, miercuri, la Melbourne. Halep (29 ani), a doua favorita a turneului,…