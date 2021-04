Perechea Andreea Mitu (Romania) / Lidia Morozova (Belarus) a castigat finala probei de dublu a turneului ITF de la Oeiras (Portugalia), competitie dotata cu premii in valoare totala de 60.000 de dolari. Desemnate principale favorite, sportiva romana si partenera sa s-au impus, in ultimul act, decis in super tir-break, scor 3-6, 6-4, 10-3, in fata perechii Marina Melnikova (Rusia) / Conny Perrin (Elvetia). Pentru Andreea Mitu, acesta este primul titlu din 2021, palmaresul sau ...