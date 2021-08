Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a abandonat la scorul de 7-5, 3-1 pentru rusoaica Varvara Graceva, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Chicago, dotat cu premii totale de 235.238 de dolari. Ana Bogdan (28 ani, 106 WTA) a fost nevoita sa renunte dupa o ora si 23 de minute. In…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (28 ani, 106 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Chicago (SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 235.238 de dolari. Ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut prin sesiunea de calificari, Ana Bogdan…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Chicago, dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, luni, dupa ce britanica Heather Watson a abandonat la scorul de 6-2, 1-0.

- Jucatoarea britanica de origine romana Emma Raducanu s-a oprit in optimile de finala ale turneului de tenis de la Wimbledon, fiind nevoita sa abandoneze in setul al doilea al meciului cu australianca Ajla Tomljanovic, la scorul de 6-4, 3-0 in favoarea adversarei sale. Raducanu, in varsta…

- Jucatoarea spaniola de tenis Paula Badosa (35 WTA, favorita nr. 33) va fi adversara romancei Ana Bogdan (102 WTA) in turul al treilea al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Badosa a trecut miercuri in doua seturi, 6-2, 6-0, in mai putin de o ora de joc, de…

- Jucatoarea spaniola de tenis Paula Badosa (35 WTA, favorita nr. 33) va fi adversara romancei Ana Bogdan (102 WTA) in turul al treilea al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Badosa a trecut miercuri in doua seturi, 6-2, 6-0, in mai putin de o ora de joc, de Danka Kovinic…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, favorita 2, a devenit adversara romancei Ana Bogdan in turul doi al turneului Roland Garros de la Paris, al doilea Grand Slam al anului, dupa ce a eliminat-o pe jucatoarea romana Patricia Tig cu 6-4, 7-6 (5), dupa un meci echilibrat. Patricia Tig, care a dat…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a abandonat dupa calificarea in sferturile de finala ale turneului feminin de tenis de la Strasbourg (Franta), din cauza unei accidentari, informeaza site-ul WTA. Andreescu, favorita numarul 3 a acestei competitii, de categoria WTA 250, dotata…