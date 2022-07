Tendințele anului 2022: trotinete electrice, realitate virtuală, video chat Incearca sa-ți imaginezi ca te teleportezi de la inceputul anilor 2000 in 2021, sarind astfel doua decenii. Acum gandește-te cat de mult te va surprinde și șoca realitatea pe care o vezi. Toata lumea din jur vorbește prin comunicare video direct de pe smartphone-uri, conduce prin oraș cu vehicule ciudate purtand pe cap niște caști […] Articolul Tendințele anului 2022: trotinete electrice, realitate virtuala, video chat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Polițiștii rutieri au acționat in județul Timiș, in zilele de 30 iunie și 1 iulie, „pentru prevenirea accidentelor rutiere in care sunt implicați conducatorii de trotinete electrice”. Astfel, in cele doua zile au fost aplicate 113 sancțiuni contravenționale, in valoare de 32.770 de lei, conform OUG…

- Polițiștii au amendat peste 150 de conducatori de biciclete și trotinete electrice, pe parcursul a doua zile, in județul Valcea. Sancțiunile s-au aplicat in zilele de 23 si 24 iunie 2022, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Valcea. „332 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate de…

- Peste 300 de sanctiuni contraventionale, dintre care 155 au fost amenzi, au fost aplicate de politistii valceni zilele trecute conducatorilor de biciclete si trotinete electrice prinsi ca circulau neregulamentar sau aveau vehiculele neechipate corespunzator, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- In perioada 23 24 iunie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta si ai ormatiunilor rutiere din judetul Constanta au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului de disciplina rutiera in randul conducatorilor de biciclete si trotinete electrice.Potrivit IPJ Constanta, in urma activitatilor,…

- Zeci de bicicliști amendați de Poliția Alba. Nici cei care circula pe trotinete electrice nu au scapat de sancțiuni Zeci de bicicliști care nu au respectat regulile rutiere au fost amendați de polițiștii rutieri din Alba. Aceștia au sancționat și persoane care circulau pe trotinete electrice. Potrivit…

- Programul „Rabla” local: Cei care aleg sa achizitioneze biciclete sau trotinete electrice ar putea primi un bonus Programul „Rabla” local: Cei care aleg sa achizitioneze biciclete sau trotinete electrice ar putea primi un bonus In cadrul noului program „Rabla” local, destinat scoaterii din circulatie…

- Bolt, cel mai mare operator de trotinete electrice din Europa, lanseaza serviciile de inchiriere de trotinete electrice in Pitești. Compania era deja prezenta in oraș cu serviciile de transport la cerere. Serviciile de inchiriere de trotinete electrice sunt lansate susținand obiectivele comunitații…

- Banca Transilvania a lansat campania online ”E verde tot”, una dintre inițiativele prin care BT incurajeaza orientarea spre produse și servicii prietenoase cu mediul. Campania se deruleaza in perioada 11 – 17 aprilie și vine cu opțiuni de finanțare pentru achiziționarea de locuinte și produse prietenoase…