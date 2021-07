Stiri pe aceeasi tema

- Pe 25 iunie, vara incepe in forța la Sovata, odata cu deschiderea Lacului Ursu. Nu rata ocazia, vino și plutește pe lac chiar in ziua deschiderii, transmit administratorii complexului. Program: zilnic, intre orele 10,00 – 18,00, cu pauza intre 13,00 – 15,00. Taxe de intrare: 30 lei/adulți, 25 lei/copii…

- Din 25 iunie, se deschide ștrandul Lacul Ursu pentru sezonul de vara 2021. DEschiderea are loc la ora 10:00. Apa are o temperatura de 28˚C la suprafața și 39˚C la o adancime de 1,5 metri. Anul acesta, Lacul Ursu, cel mai mare lac sarat helioterm din Europa, a implinit 146 de existența. Cu o suprafața…

- Au venit: Anton Terekhov (Ucraina, portar, ultima oara la Sandra SPA Pogon Szczecin – Polonia), Anderson Mollino da Silva (Brazilia, inter dreapta, ultima oara la Angel Ximenez – Spania). Urmeaza sa-i prezentam și pe ceilalți jucatori nou-veniți. Au ramas la echipa: Barna Buzogany, Razvan Pop, Milan…

- Specialiștii estimeaza un an agricol deosebit de bun pana la aceasta ora, cu suficienta umiditate in sol, iar daca nu vor aparea probleme, cu siguranța la recoltarea din iulie, producțiile la marile culturi vor fi bune, cel puțin la nivelul anului trecut. Directorul adjunct al Direcției Agricole Mureș,…

- "Am oprit pe marginea drumului și i-am zis fetiței mele sa ma aștepte puțin in mașina", astfel incepe relatarea Plutonierul major Țiboc Ioan-Adrian, paramedic pe ambulanța SMURD de peste un deceniu. Acesta a vazut de la distanța o femeie intinsa pe șosea, lovita de o mașina in timp ce traversa strada,…

- Incepand de maine (16 aprilie): vaccinare fara programare cu Vaxzevria (AstraZeneca) Pentru facilitarea accesului la vaccinare, in centrele in care se administreaza vaccinul Vaxzevria (AstraZeneca) și in care sunt locuri disponibile, va fi permisa vaccinarea persoanelor care opteaza pentru acest tip…

- Aseara, in jurul orei 21:15, pompierii mureșeni au fost solicitați și au intervenit pentru asigurarea masurilor PSI in cazul producerii unui accident rutier pe raza localitații Berghia, jud. Mureș. Ajunși la locul accidentului, pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au constatat ca…