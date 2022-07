Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice perioadei, in saptamana 25 iulie – 1 august 2022, pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile sud-vestice, iar precipitatiile vor fi deficitare in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in zona de sud-vest a tarii, potrivit estimarilor emise de catre ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata. In saptamana 1 – 8 august 2022, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decat cele normale pentru acest interval, in toate regiunile, dar mai ales in cele sud-vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar…