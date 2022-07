Temperaturi de 38 de grade în România! ALERTĂ ANM de caniculă Alerta de canicula in Romania. In urmatoarele zile temperaturile ajung chiar și pana la 38 de grade in anumite zone ale țarii, anunța ANM. Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o avertizare cod portocaliu pentru zonele joase din vestul și nord-vestul țarii privind un val de caldura, fiind prognozate recorduri absolute de temperaturi ale acestei perioade. Avertizarea este valabila pentru luni și marți. Astfel, ANM anunța ca in zonele joase din vestul și nord-vestul țarii valul de caldura se va intensifica, iar temperaturile (diurne și nocturne) se vor apropia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au prelungit pana marți avertizarile de canicula și disconfort termic ridicat. Temperaturile vor ajunge la 38 de grade Celsius și se vor apropia, astfel, de recordurile absolute ale perioadei. Astfel, pentru zilele de duminica, luni și marți a fost emis un cod galben de caldura și disconfort…

- Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, duminica, o avertizare cod portocaliu pentru zonele joase din vestul și nord-vestul țarii privind un val de caldura, fiind prognozate recorduri absolute de temperaturi ale acestei perioade. Avertizarea este valabila pentru…

- Meteorologii au emis duminica, 3 iulie, noi avertizari cod portocaliu și cod galben de canicula in mare parte din țara, valabila pana marți, 5 iulie. Avertizarea cod galben de canicula vizeaza mai multe zone din vestul, sudul și estul țarii. In zilele de duminica, luni și marți, valul de caldura se…

- Canicula si a intrat in drepturi Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie ANM au emis, duminica, 03 iulie, o avertizare de tip Cod Portocaliu pentru zonele joase din vestul si nord vestul tarii privind un val de caldura. In zilele de luni 4 iulie si marti 05 iulie , in zonele…

- Cod Galben de caldura in zonele de campie din vestul, sudul si estul tarii Foto: Arhiva. Sâmbata va fi arsita în zonele de câmpie din vestul, sudul si estul tarii. De sâmbata dimineata, de la ora 9:00, si pâna duminica seara, la ora 21:00 este în vigoare…

- A fost emis cod roșu de canicula pentru Romania, potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie. Meteorologii avertizau de zilele trecute ca sunt șanse ca aceasta vara sa fie una foarte cplduroasa. Care sunt zonele vizate de calduri amenințatoare, vedeți in randurile de mai jos. ANM…

- Romania se va confrunta in urmatoarele zile cu un val de caldura cu temperaturi ce pot atinge 38 de grade Celsius. Meteorologii au emis marți, 28 iunie, o avertizare cod portocaliu și cod galben de canicula, in vigoare de maine, 29 iunie, și valabila pana vineri, 1 iulie.Vizate de codul portocaliu de…

- Romania se va confrunta cu un val de caldura african. Temperaturile cresc considerabil in țara noastra. Anunțul a fost facut de Administrația Naționala de Meteorologie. Meteorologii trag un semnal de alarma cu privire la canicula, mai ales pentru ca temperaturile vor ajunge și la 34 de grade in perioada…