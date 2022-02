Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, vineri, pe un feribot care naviga din Grecia catre Italia, cu 288 de persoane la bord, inclusiv 29 de romani. Deocamdata nu exista informatii cu privire la persoane decedate sau ranite, a comunicat Garda de Coasta elena, potrivit Reuters. Ambasada Romaniei la Atena a solicitat…

